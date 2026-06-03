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Unesa Bagikan 35.000 Sarapan Gratis untuk Mahasiswa Selama UAS Juni 2026

Rabu, 03 Juni 2026 – 14:31 WIB
Unesa Bagikan 35.000 Sarapan Gratis untuk Mahasiswa Selama UAS Juni 2026 - JPNN.com Jatim
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membagikan 35.000 porsi sarapan gratis kepada mahasiswa selama pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) periode Juni 2026 yang berlangsung 2–12 Juni 2026. Foto: Humas Unesa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membagikan 35.000 porsi sarapan gratis kepada mahasiswa selama pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) periode Juni 2026 yang berlangsung 2–12 Juni 2026.

Program ini disalurkan di 13 fakultas yang tersebar di Kampus I Ketintang, Kampus II Lidah Wetan, Kampus III Moestopo, hingga Kampus V Magetan sebagai bentuk dukungan kampus terhadap kebutuhan mahasiswa selama masa ujian.

Pembagian sarapan dilakukan sejak pagi hari di masing-masing fakultas, termasuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Kampus Ketintang.

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Petugas mulai mengambil paket makanan dari penyedia katering sejak pukul 05.00 WIB untuk kemudian didistribusikan ke gedung-gedung perkuliahan.

Staf Humas Fisipol Widya menjelaskan sistem distribusi dibuat terpisah di setiap gedung agar lebih mudah diakses mahasiswa tanpa antre panjang.

“Kita taruh di gedung masing-masing. Jadi, di tiap gedung ada petugasnya, mahasiswa cukup presensi sesuai prodi lalu langsung mengambil sarapan,” ujarnya.

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Program serupa juga digelar di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Kampus Lidah Wetan dengan pembagian di area Joglo FBS untuk mendukung kebutuhan gizi mahasiswa saat ujian.

Dekan FBS Syafi’ul Anam menyebut program ini sebagai bentuk nyata kepedulian kampus terhadap kondisi mahasiswa selama menghadapi UAS.

Unesa membagikan 35.000 porsi sarapan gratis untuk mahasiswa selama UAS Juni 2026 di 13 fakultas guna mendukung fokus dan stamina saat ujian.
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TAGS   UNESA Universitas Negeri Surabaya Unesa bagi sarapan sarapan gratis mahasiswa

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