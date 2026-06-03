Suroboyo Bus Bersenggolan dengan Truk di Jalan Waringin, Pintu dan Kaca Rusak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah unit Suroboyo Bus bernomor lambung SB 23 mengalami insiden lalu lintas saat melayani penumpang pada Selasa pagi (2/6).

Bus tersebut bersenggolan dengan sebuah dump truck milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya di kawasan Jalan Waringin.

Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Surabaya Eni menjelaskan insiden terjadi ketika bus sedang menjalankan rute dari Terminal Purabaya menuju Pelabuhan Tanjung Perak.

Menurutnya, sekitar pukul 07.25 WIB, saat melintas di Jalan Waringin menuju Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), terdapat dump truck milik DSDABM dengan nomor polisi L 9053 BP yang sedang terparkir di area tikungan sisi kanan jalan.

“Unit Suroboyo Bus SB 23 saat itu sedang melayani perjalanan dari Terminal Purabaya menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Ketika melintas di Jalan Waringin dan melakukan manuver ke kanan, terjadi insiden bersenggolan dengan dump truck milik DSDABM yang berada di lokasi,” ujar Eni.

Akibat kejadian tersebut, pintu serta kaca bagian kanan Suroboyo Bus mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak dilaporkan adanya korban dalam insiden tersebut.

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Eni menambahkan setelah kejadian petugas langsung melakukan penanganan awal dan membawa kendaraan ke karoseri untuk dilakukan pemeriksaan serta perhitungan tingkat kerusakan.

“Bus selanjutnya diarahkan ke karoseri untuk dilakukan kalkulasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kerusakan yang terjadi,” katanya.