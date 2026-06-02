Kecelakaan Maut di Ngawi, Pelajar Tewas Ditabrak Bus

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Raya Ngawi–Caruban KM 4–5, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Selasa (2/6) pagi.

Nahasnya, kecelakaan itu menewaskan seorang pelajar berusia 16 tahun. Korban sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit.

Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan kecelakaan melibatkan tiga kendaraan yang melaju searah dari timur ke barat, yakni bus Barata, sepeda motor Honda Scoopy, dan truk Colt Diesel.

“Peristiwa terjadi sekitar pukul 06.30 WIB melibatkan Bus Barata AE 7401 UK, sepeda motor Honda Scoopy AE 6811 JAX, dan truk Colt Diesel B 9199 UU yang melaju searah,” ujarnya, Selasa (2/6)

Bus dikemudikan Ari Wibowo (35) warga Karangjati, Ngawi. Sepeda motor dikendarai Muhammad Ridwan (16) warga Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin, sedangkan truk dikemudikan Suli Handoyo (34) warga Jombang.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, posisi kendaraan saat kejadian adalah bus berada di belakang sepeda motor korban, sementara di depan sepeda motor terdapat truk Colt Diesel.

“Menurut keterangan saksi di lokasi, pengemudi bus diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya sehingga terjadi tabrakan antara bagian depan bus dengan bagian belakang sepeda motor,” kata Yuliana.

Benturan tersebut membuat sepeda motor terdorong ke depan hingga menghantam bagian belakang truk yang berada di depannya.