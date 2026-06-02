Mahasiswa Ubaya Unjuk Kreativitas, Sabet Juara di Asian Student Fashion Week 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Fakultas Industri Kreatif (FIK) Universitas Surabaya (Ubaya) menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Asian Student Fashion Week 2026.

Dalam kompetisi fesyen tingkat Asia yang digelar di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang pada 9-10 Mei 2026 tersebut, mahasiswa Ubaya berhasil meraih tiga penghargaan dari kategori berbeda.

Johan Febriawan Sanjaya dan Jhuneva Maydeline meraih juara 1 Fashion Styling Competition, sedangkan Kennetha Audrey Santosa, Luanne Evelyn, dan Novelia Alinda Putri meraih juara 2 Upcycling Competition. Adapun Carlene Ivory Hinson berhasil membawa pulang juara 3 Fashion Design Competition.

Pada kategori Fashion Styling Competition, Johan menghadirkan konsep busana yang memadukan garmen modern dengan wastra nusantara. Karya tersebut didominasi warna hitam dengan sentuhan warna kontras seperti kuning, merah, dan hijau yang memberikan kesan berani sekaligus elegan.

Menurut Johan, keunikan karyanya tidak hanya terletak pada pengangkatan unsur budaya melalui wastra nusantara, tetapi juga proses pengerjaannya yang dilakukan secara handmade.

“Uniknya, saya tidak hanya mengusung nilai budaya dengan penggunaan wastra, namun dikerjakan sepenuhnya secara handmade sehingga nilai keberlanjutannya juga berhasil ditonjolkan,” ujarnya.

Johan mengaku persiapan menghadapi kompetisi tersebut relatif singkat karena fashion styling merupakan bidang yang telah lama diminatinya.

Setelah mengumpulkan berbagai garmen yang dibutuhkan, dia hanya memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk melakukan latihan styling dan memastikan seluruh konsep yang disiapkan berjalan sesuai rencana.