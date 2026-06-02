Kakak Beradik yang Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim SAR gabungan telah menemukan dua korban wisatawan yang merupakan kakak beradik yang terseret ombak di Pantai Seruni Payangan, Kabupaten Jember dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban atas nama Barokatul Hidayat (27) ditemukan pada Senin (1/6) pagi, sedangkan korban Rifki (22) ditemukan malam harinya. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Komandan Tim Operasi SAR Jefriyansah Putra Pratama, Selasa (2/6).

Kedua korban kakak beradik yang merupakan warga Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, itu berwisata di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, pada Sabtu (30/5). Keduanya mandi dan berenang di sekitar pantai hingga terseret ombak pantai selatan Jember dan dilaporkan hilang.

"Korban pertama ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (1/6) pukul 05.30 WIB setelah Tim SAR menerima informasi dari nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di sekitar perairan Payangan," tuturnya.

Setelah dilakukan pengecekan dan proses evakuasi, korban berhasil dievakuasi pada koordinat 08°26'25.909"S - 113°34'56.435"E atau sekitar 1,21 kilometer dari lokasi kejadian ke arah 161 derajat.

Kemudian pada pukul 21.00 WIB tim SAR gabungan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya sesosok tubuh yang terlihat mengapung di sekitar perairan Pantai Payangan.

"Menindaklanjuti informasi tersebut tim segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan evakuasi. Pada pukul 21.35 WIB, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Korban Rifki (22) ditemukan pada posisi radial 160,13 derajat dengan jarak sekitar 1,24 kilometer dari lokasi kejadian awal, tepatnya pada koordinat 8°26’27”S - 113°34’57”E.