JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kakak Beradik yang Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal

Kakak Beradik yang Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:00 WIB
Kakak Beradik yang Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember Ditemukan Meninggal - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan evakuasi jenazah wisatawan yang hilang di perairan Pantai Seruni Payangan Jember pada Senin (1/6/2026) malam. ANTARA/HO-BPBD Jember.

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim SAR gabungan telah menemukan dua korban wisatawan yang merupakan kakak beradik yang terseret ombak di Pantai Seruni Payangan, Kabupaten Jember dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban atas nama Barokatul Hidayat (27) ditemukan pada Senin (1/6) pagi, sedangkan korban Rifki (22) ditemukan malam harinya. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia," kata Komandan Tim Operasi SAR Jefriyansah Putra Pratama, Selasa (2/6).

Kedua korban kakak beradik yang merupakan warga Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, itu berwisata di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, pada Sabtu (30/5). Keduanya mandi dan berenang di sekitar pantai hingga terseret ombak pantai selatan Jember dan dilaporkan hilang.

Baca Juga:

"Korban pertama ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (1/6) pukul 05.30 WIB setelah Tim SAR menerima informasi dari nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di sekitar perairan Payangan," tuturnya.

Setelah dilakukan pengecekan dan proses evakuasi, korban berhasil dievakuasi pada koordinat 08°26'25.909"S - 113°34'56.435"E atau sekitar 1,21 kilometer dari lokasi kejadian ke arah 161 derajat.

Kemudian pada pukul 21.00 WIB tim SAR gabungan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya sesosok tubuh yang terlihat mengapung di sekitar perairan Pantai Payangan.

Baca Juga:

"Menindaklanjuti informasi tersebut tim segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan evakuasi. Pada pukul 21.35 WIB, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia," ujarnya.

Korban Rifki (22) ditemukan pada posisi radial 160,13 derajat dengan jarak sekitar 1,24 kilometer dari lokasi kejadian awal, tepatnya pada koordinat 8°26’27”S - 113°34’57”E.

Dua wisatawan kakak beradik yang terseret ombak di Pantai Seruni Payangan, Jember, ditemukan meninggal dunia.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   wisatawan terseret ombak wisatawan tenggelam Pantai Payangan wisatawan hilang SAR Jember kakak beradik tenggelam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU