372 Dapur MBG di Jatim Ditutup Sementara, Emil Dardak Ungkap Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara sebanyak 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur.

Ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan administrasi maupun standar higienitas dan sanitasi yang telah ditetapkan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan Pemprov Jatim mendukung langkah tegas yang diambil BGN tersebut.

Menurut dia, kebijakan suspend diperlukan untuk memastikan mutu dan keamanan program MBG tetap terjaga.

"Pak Kepala BGN memang ingin tegas. Untuk SPPG yang belum bisa memenuhi persyaratan hingga tenggat waktu ya harus (ditutup)," kata Emil, Senin (1/6).

Emil menjelaskan salah satu syarat yang belum dipenuhi sejumlah SPPG adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG yang belum mengantongi dokumen tersebut tidak diperbolehkan beroperasi sampai seluruh persyaratan dipenuhi.

"Ini kan ada tenggat waktu untuk SLHS. Kalau belum (dipenuhi), tetapi mereka beroperasi, itu tidak boleh selamanya. Jadi, Banyak variabel-variabel yang menjadi pertimbangan dan kami berterima kasih kepada BGN karena tentu ini bukan langkah yang mudah untuk menutup sementara SPPG SPPG tersebut," ujarnya.