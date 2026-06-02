Mulai Pekan Ini, WFH ASN Jatim Pindah ke Jumat, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengubah jadwal work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Mulai 5 Juni 2026, WFH yang sebelumnya dilaksanakan setiap Rabu akan dialihkan menjadi setiap Jumat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan perubahan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jumat. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat," kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (1/6).

Menurut Khofifah, perubahan jadwal tersebut mulai berlaku efektif pada Jumat (5/6).

"Ya, harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat, mulai 5 Juni," ujarnya.

Meski jadwal WFH bergeser ke penghujung pekan, Khofifah memastikan kualitas pelayanan publik tidak akan terganggu.

Pasalnya, sejumlah perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) 100 persen.