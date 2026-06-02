Belum Lulus Sudah Diterima Kerja, 15 Persen Siswa SMK Dr Soetomo Terserap Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 319 siswa SMK Dr Soetomo Surabaya diwisuda pada tahun ajaran 2025/2026.

Para lulusan tersebut berasal dari berbagai kompetensi keahlian, mulai dari Perhotelan, Akuntansi, Bisnis Retail atau Pemasaran, Produksi Film, hingga Multimedia.

Wakil Kepala Kesiswaan SMK Dr Soetomo Surabaya Supardi mengungkapkan sebagian lulusan telah terserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bahkan sebelum kelulusan diumumkan.

Saat ini sekitar 15 persen lulusan tahun ajaran 2025/2026 telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan dan industri.

"Sebagian siswa sudah ada yang masuk industri. Untuk lulusan tahun ini sekitar 15 persen sudah terserap DUDI," kata Supardi, Selasa (2/6).

Selain bekerja, sejumlah lulusan juga berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Sebanyak 12 siswa diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Supardi berharap para lulusan dapat terus menjaga nama baik sekolah, baik saat melanjutkan pendidikan maupun ketika memasuki dunia kerja.