JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Belum Lulus Sudah Diterima Kerja, 15 Persen Siswa SMK Dr Soetomo Terserap Industri

Belum Lulus Sudah Diterima Kerja, 15 Persen Siswa SMK Dr Soetomo Terserap Industri

Selasa, 02 Juni 2026 – 15:03 WIB
Belum Lulus Sudah Diterima Kerja, 15 Persen Siswa SMK Dr Soetomo Terserap Industri - JPNN.com Jatim
Sebanyak 319 siswa SMK Dr Soetomo Surabaya diwisuda. Sekitar 15 persen lulusan telah diterima bekerja di dunia industri, sementara 12 siswa lolos ke perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 319 siswa SMK Dr Soetomo Surabaya diwisuda pada tahun ajaran 2025/2026.

Para lulusan tersebut berasal dari berbagai kompetensi keahlian, mulai dari Perhotelan, Akuntansi, Bisnis Retail atau Pemasaran, Produksi Film, hingga Multimedia.

Wakil Kepala Kesiswaan SMK Dr Soetomo Surabaya Supardi mengungkapkan sebagian lulusan telah terserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bahkan sebelum kelulusan diumumkan.

Baca Juga:

Saat ini sekitar 15 persen lulusan tahun ajaran 2025/2026 telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan dan industri.

"Sebagian siswa sudah ada yang masuk industri. Untuk lulusan tahun ini sekitar 15 persen sudah terserap DUDI," kata Supardi, Selasa (2/6).

Selain bekerja, sejumlah lulusan juga berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Baca Juga:

Sebanyak 12 siswa diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Supardi berharap para lulusan dapat terus menjaga nama baik sekolah, baik saat melanjutkan pendidikan maupun ketika memasuki dunia kerja.

Sebanyak 319 siswa SMK Dr Soetomo Surabaya diwisuda. Sekitar 15 persen lulusan telah diterima bekerja di dunia industri.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SMEKDORS wisuda smekdors lulusan smk kerja dudi serapan industri smk berita pendidikan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU