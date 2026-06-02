Di Tengah Ketidakpastian Global, Iwan Sunito Ajak Investor Indonesia Melirik Australia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, volatilitas mata uang, dan perubahan lanskap bisnis internasional, semakin banyak investor, profesional, entrepreneur, hingga keluarga Indonesia mulai melirik peluang di pasar global.

Australia menjadi salah satu negara yang banyak diperhatikan karena menawarkan stabilitas ekonomi, kepastian hukum, kualitas pendidikan, lingkungan bisnis yang kuat, serta peluang pengembangan aset jangka panjang.

Menjawab tren tersebut, One Global Capital menghadirkan 'One Global Capital 2026 World Roadshow' yang akan berlangsung pada Juni 2026 di sejumlah kota besar di Indonesia.

Mengusung tema :Think Global, Grow Global: Business, Property & Migration Insights from Australia', roadshow tersebut dirancang sebagai wadah edukasi, networking, dan diskusi mengenai peluang bisnis, investasi, properti, serta mobilitas global.

Tidak hanya di Indonesia, rangkaian World Roadshow juga akan dilanjutkan ke Singapura, China, Hong Kong, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Acara tersebut akan menghadirkan Chairman dan Group CEO One Global Capital, Iwan Sunito, yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di industri properti Australia.

Selama lebih dari 30 tahun berkarier, Iwan telah terlibat dalam pengembangan proyek properti dengan nilai total sekitar AUD9 miliar.

Saat ini, One Global Capital memiliki development pipeline senilai sekitar AUD3,6 miliar dan menargetkan pertumbuhan menjadi lebih dari AUD6 miliar dengan Asset Under Management (AUM) menembus AUD1 miliar sebelum akhir 2026.