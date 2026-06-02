Genap Setahun, Emas Now Bidik Pasar Vietnam Hingga Singapura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri logam mulia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi yang aman dan mudah diakses.

Tren tersebut mendorong perusahaan Emas Now yang berlokasi di Jalan Mayjend Yono Soewoyo, Surabaya untuk melakukan ekspansi hingga ke negara Asia Tenggara. Rencana tersebut dalam rangka memperingati satu tahun berdirinya, Emas Now

Marketing Manager Emas Now Jessica Wiguna menjelaskan bahwa tengah mempersiapkan ekspansi ke negara Vietnam, Thailand, dan Singapura.

"Ekspansi ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem emas modern yang mengedepankan kemudahan, transparansi, dan inovasi," kata Jessica di Surabaya, Senin (1/6).

Tak hanya itu, memasuki usia ke-1 Emas Now juga berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi, peningkatan pengalaman pelanggan, serta memperkua kemitraan strategis guna mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

"Melalui inovasi yang konsisten, Emas Now berupaya menghadirkan solusi yang memberdayakan masyarakat serta menjadikan kepemilikan emas semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan," ujarnya.

Dia menyebut sejak berdiri, Emas Now berfokus menghadirkan layanan transaksi emas yang lebih praktis dan terpercaya.

"Kepercayaan yang diberikan pelanggan menjadi faktor penting yang mendorong perusahaan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk maupun layanan yang dimiliki," pungkas Jessica. (mcr23/jpnn)