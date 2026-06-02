Lewat Pengawasan Berlapis, Pemkot Surabaya Jamin Keamanan Daging Kurban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan daging kurban yang beredar pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya menyelesaikan rangkaian pengawasan kesehatan hewan kurban di seluruh wilayah kota.

Kepala DKPP Surabaya Nanik Sukristina, menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan sebelum pemotongan (antemortem) hingga pemeriksaan organ dan karkas setelah pemotongan (postmortem) di ratusan lokasi penyembelihan.

“Total ada 296 lokasi pemotongan hewan kurban di 31 kecamatan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sekitar 20 lokasi dengan kasus cacing hati dan satu lokasi dengan temuan cacing pita. Namun seluruh organ yang terinfeksi langsung kami pisahkan dan tidak diedarkan ke masyarakat,” ujar Nanik, Senin (1/6).

Selain itu, petugas juga menemukan satu ekor sapi yang terindikasi skabies saat pemeriksaan di lapak penjualan. Hewan tersebut langsung diisolasi untuk mencegah potensi penularan.

Sejumlah hewan lain juga sempat mengalami kondisi lemah akibat perjalanan jauh dari daerah asal, dan telah diberikan penanganan berupa vitamin serta perawatan di lapangan.

Nanik menyebut temuan tersebut merupakan hasil deteksi aktif petugas, bukan laporan dari masyarakat. Dia memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi keamanan daging kurban yang beredar.

“Selama organ yang terinfeksi tidak ikut dikonsumsi, daging tetap aman, yang perlu diperhatikan adalah pemisahan organ hati yang terjangkit cacing agar tidak dibagikan kepada masyarakat,” jelasnya.