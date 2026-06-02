JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BGN Tutup 27 Dapur MBG di Sampang, Ternyata Tidak Memiliki IPAL

BGN Tutup 27 Dapur MBG di Sampang, Ternyata Tidak Memiliki IPAL

Selasa, 02 Juni 2026 – 11:36 WIB
BGN Tutup 27 Dapur MBG di Sampang, Ternyata Tidak Memiliki IPAL - JPNN.com Jatim
Sekretasi Satgas MBG Sampang Sudarmanto. ANTARA/ HO-Pemkab Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Penutupan dilakukan karena puluhan SPPG tersebut belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dipersyaratkan dalam operasional program.

Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto mengatakan keputusan itu tertuang dalam surat BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026 yang telah disampaikan kepada seluruh pengelola SPPG dan ditembuskan kepada Satgas MBG Sampang.

Baca Juga:

"Penutupan ke-27 SPPG ini sesuai dengan surat yang disampaikan langsung kepada para pengelola dan ditembuskan ke Satgas MBG Sampang," kata Sudarmanto, Senin (1/6).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelum menjatuhkan sanksi penutupan, BGN bersama Satgas MBG Kabupaten Sampang telah beberapa kali memberikan teguran kepada para pengelola.

Baca Juga:

Namun, teguran tersebut tidak segera ditindaklanjuti sehingga BGN memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan.

"Teguran yang disampaikan tersebut tidak segera dipenuhi maka BGN langsung melakukan penutupan," katanya.

Badan Gizi Nasional menutup 27 SPPG atau dapur Program Makan Bergizi Gratis di Sampang karena tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penutupan dapur mbg sppg sppg tidak memiliki ipal BGN badan gizi nasional IPAL dapur MBG SPPG sampang ditutup

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU