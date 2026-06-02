BGN Tutup 27 Dapur MBG di Sampang, Ternyata Tidak Memiliki IPAL

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Penutupan dilakukan karena puluhan SPPG tersebut belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dipersyaratkan dalam operasional program.

Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto mengatakan keputusan itu tertuang dalam surat BGN Nomor 2741/D.TWS/05/2026 yang telah disampaikan kepada seluruh pengelola SPPG dan ditembuskan kepada Satgas MBG Sampang.

"Penutupan ke-27 SPPG ini sesuai dengan surat yang disampaikan langsung kepada para pengelola dan ditembuskan ke Satgas MBG Sampang," kata Sudarmanto, Senin (1/6).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebelum menjatuhkan sanksi penutupan, BGN bersama Satgas MBG Kabupaten Sampang telah beberapa kali memberikan teguran kepada para pengelola.

Namun, teguran tersebut tidak segera ditindaklanjuti sehingga BGN memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan.

"Teguran yang disampaikan tersebut tidak segera dipenuhi maka BGN langsung melakukan penutupan," katanya.