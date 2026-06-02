378 Jemaah Haji Kloter Pertama Tiba di Surabaya, Satu Wafat dan Satu Masih Dirawat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama Debarkasi Surabaya tiba di Asrama Haji Surabaya, Senin malam (1/6). Rombongan asal Kabupaten Probolinggo itu sejatinya berangkat ke Tanah Suci bersama 380 jamaah dan petugas.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menjelaskan satu jamaah wafat sebelum puncak ibadah haji, sedangkan satu jamaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi.

“Kloter pertama ini berangkat 380 orang. Satu jamaah wafat sebelum puncak haji sehingga keberangkatannya dibatalkan dan mendapatkan seluruh haknya, baik asuransi maupun sertifikat. Satu jamaah lagi sakit dan masih dirawat,” kata Anam.

Jamaah yang masih dirawat tersebut bernama Abdul Djalal. Saat ini dia menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Noor, Arab Saudi.

Menurut Anam, Abdul Djalal akan dipulangkan ke Indonesia melalui kloter berikutnya setelah kondisi kesehatannya memungkinkan untuk melakukan perjalanan.

“Insyaallah nanti kami melihat perkembangannya. Kalau sudah sehat akan diikutkan pada kloter-kloter berikutnya,” ujarnya.

Anam menjelaskan proses kedatangan jamaah haji tahun ini menggunakan sistem seamless corridor yang terintegrasi dengan layanan keimigrasian dan pemeriksaan kesehatan.

Melalui sistem tersebut, jamaah tidak perlu lagi membongkar tas maupun menyerahkan paspor untuk mendapatkan stempel kedatangan.