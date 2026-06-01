Hadir di Surabaya, Cross Musea Pertiwi Ajak Pengunjung Menyelami Makna Kehidupan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan pameran lintas museum bertajuk Cross Musea Pertiwi di Museum Dr. Soetomo.

Kegiatan yang berlangsung pada 2–14 Juni 2026 ini menawarkan pengalaman baru bagi masyarakat untuk mengenal sejarah dan budaya melalui pendekatan yang lebih interaktif dan modern.

Pameran tersebut mengangkat tema “Pertiwi”, yang menggambarkan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga akhir hayat.

Berbagai koleksi museum dipadukan dengan teknologi dan instalasi pendukung sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman yang lebih mendalam dibandingkan sekadar melihat benda-benda bersejarah.

Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya Saidatul Ma’munah, mengatakan konsep pameran imersif dipilih untuk mendekatkan museum kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Cross Musea Pertiwi, kami ingin menghadirkan cara baru dalam menikmati museum. Pengunjung tidak hanya melihat koleksi, tetapi juga diajak masuk ke dalam cerita dan makna yang ingin disampaikan melalui tema Pertiwi,” ujar Saida, Senin (1/6).

Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat nilai-nilai sejarah dan budaya lebih mudah dipahami sekaligus meninggalkan kesan yang kuat bagi para pengunjung.

Pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Museum Dr. Soetomo dengan tiga museum lainnya, yakni Museum Etnografi Universitas Airlangga, Museum Mpu Tantular Sidoarjo, dan Museum Sonobudoyo Yogyakarta.