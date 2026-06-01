Momentum Hari Lahir Pancasila, PPKHI Jatim Perluas Pendampingan Hukum Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 dimaknai berbeda oleh Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Jawa Timur.

Organisasi profesi hukum tersebut menegaskan komitmennya memperluas akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur.

Ketua DPD PPKHI Jawa Timur Rizal Fadjrin mengatakan keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai utama Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Menurut dia, nilai tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret, termasuk memastikan masyarakat miskin tetap mendapatkan pendampingan hukum yang layak.

"Sebagai insan hukum, kami meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Salah satu komitmen kami adalah menghadirkan program bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu," ujar Rizal lewat akun TikTok rizal_fadjrin, Senin (1/6).

Rizal menyebut masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh akses keadilan akibat keterbatasan ekonomi.

Baca Juga: Untag Surabaya dan BPIP Perkuat Ideologi Pancasila di Kampus

Akibatnya, tidak sedikit warga yang harus menghadapi persoalan hukum tanpa pendampingan yang memadai, baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Karena itu, PPKHI Jatim berencana memperkuat berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.