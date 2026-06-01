Terinspirasi Alumni, UMSURA Buka Beasiswa Khusus Mahasiswa Daerah 3T

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kisah perjuangan dr Muhamad Ibrahim Sengaji membangun layanan kesehatan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat perhatian khusus dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA).

Alumni Program Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS) Umsura yang diwisuda di Dyandra Convention Centre Surabaya, Senin (1/6), itu dinilai menjadi bukti nyata bahwa pendidikan tinggi mampu melahirkan sosok yang memberi dampak langsung bagi masyarakat di daerah asalnya.

Saat ini, Ibrahim menjabat Direktur Klinik Utama Rawat Inap Muhammadiyah Ende dan aktif mendorong peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Flores.

Pengalamannya bertugas di berbagai daerah di NTT membuatnya memahami betul tantangan layanan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat.

“Banyak masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih dekat dan berkualitas. Pengalaman itu semakin menguatkan tekad saya untuk berkontribusi di daerah sendiri,” ujar Ibrahim.

Menurut dia, gagasan membangun fasilitas kesehatan di Ende berangkat dari kegelisahannya melihat masih terbatasnya akses layanan kesehatan di daerah tersebut.

Inspirasi itu makin kuat saat menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dan menyaksikan bagaimana sebuah klinik dapat berkembang menjadi rumah sakit yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Berbekal pengalaman tersebut, Ibrahim kemudian merintis pengembangan Klinik Utama Rawat Inap Muhammadiyah Ende yang kini menjadi salah satu tumpuan layanan kesehatan masyarakat setempat.