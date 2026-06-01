Lagu MBG Mas Bahlil Ganteng Viral, Pakar Ungkap Fenomena yang Jarang Disadari Warganet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' tengah ramai digunakan warganet dalam berbagai konten video di media sosial. Jingle yang dikenal dengan sebutan 'My Little Bolu Ketan' itu viral di berbagai platform digital dan turut menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Fenomena tersebut mendapat perhatian dari Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsurabaya), Radius Setiyawan.

Menurut Radius, kemunculan 'Mas Bahlil Ganteng' atau MBG menarik dibaca sebagai bagian dari dinamika politik digital kontemporer di Indonesia.

Dia menilai sosok Bahlil memang sudah lama menjadi perhatian publik di ruang digital, baik karena gaya komunikasinya, pendekatan kepada masyarakat, maupun sejumlah kontroversi yang kerap memicu diskusi di media sosial.

"Karena itu, kemunculan MBG tidak lahir di ruang kosong, melainkan bertemu dengan memori kolektif netizen terhadap figur yang memang sudah lama menjadi objek perhatian digital," kata Radius, Senin (1/6).

Radius menjelaskan pada awal kemunculannya lagu MBG berkembang sebagai bentuk satire politik yang lazim ditemukan di media sosial.

Melalui humor, meme, dan parodi, masyarakat digital mengekspresikan kritik terhadap figur kekuasaan sekaligus membongkar kesan sakral yang melekat pada elite politik.

Namun, dalam perkembangan ekosistem digital saat ini, fungsi satire tersebut dapat bergeser menjadi sarana glorifikasi citra personal karena dorongan algoritma media sosial.