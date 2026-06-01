JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini SPMB Jatim 2026: 117 Ribu Siswa Ajukan PIN, Kadindik Ingatkan Soal SKD Mutasi

SPMB Jatim 2026: 117 Ribu Siswa Ajukan PIN, Kadindik Ingatkan Soal SKD Mutasi

Senin, 01 Juni 2026 – 16:40 WIB
SPMB Jatim 2026: 117 Ribu Siswa Ajukan PIN, Kadindik Ingatkan Soal SKD Mutasi - JPNN.com Jatim
Siswa dan orang tua saat melakukan verifikasi data pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 di SMAN 2 Surabaya, Senin (1/6). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proses pengambilan PIN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026 hingga hari kelima terpantau berjalan lancar tanpa antrean panjang di sekolah-sekolah.

Salah satunya terlihat di SMAN 2 Surabaya yang tetap kondusif saat melayani verifikasi dan validasi berkas calon peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan hingga Senin (1/6) pihaknya belum menerima laporan adanya antrean pengajuan PIN dari sekolah-sekolah di Jawa Timur.

Baca Juga:

Namun, Aries memprediksi jumlah pemohon akan meningkat mulai Selasa (2/6) setelah Surat Keterangan Lulus (SKL) diterbitkan sekolah asal.

"Alhamdulillah pengambilan PIN lancar hingga hari ini, tidak ada laporan antrean dari sekolah se-Jawa Timur. Saya memprediksi mulai besok akan ramai yang mengajukan," kata Aries.

Dinas Pendidikan Jawa Timur menyiapkan sebanyak 1.495.200 PIN untuk pelaksanaan SPMB tahun ini. Hingga hari kelima pelaksanaan, tercatat 117.323 pengajuan PIN telah masuk untuk diverifikasi dan divalidasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90.963 siswa telah mendapatkan PIN.

Baca Juga:

Aries juga mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan penggunaan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam proses pendaftaran. Menurut dia, terdapat empat kategori status KK yang berlaku dalam sistem SPMB.

Pertama, KK murni yang dapat digunakan pada seluruh jalur pendaftaran. Kedua, SKD bencana alam atau sosial yang juga bisa digunakan pada semua jalur. Ketiga, SKD pondok pesantren atau yayasan yang tetap dapat digunakan pada seluruh jalur.

Pengambilan PIN SPMB Jatim 2026 berjalan lancar. Sebanyak 117 ribu siswa telah mengajukan. Aries Agung Paewai mengingatkan ketentuan penting soal SKD mutasi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   spmb jatim 2026 pengajuan pin spmb kadindik jatim aries agung paewai SKD Mutasi berita pendidikan Jalur mutasi SPMB

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU