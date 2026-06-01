Hari Terkahir Libur Panjang, 44 Ribu Pelanggan Gunakan KA di Daop 8 Surabaya

Senin, 01 Juni 2026 – 20:32 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani 44.418 pelanggan pada hari terkahir libur panjang, Senin (1/6). Rinciannya, 18.823 pelanggan berangkat dan 25.595 pelanggan turun.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan selama libur panjang mulai tanggal 26 Mei hingga 1 Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani sebanyak 284.818 pelanggan.

Jumlah tersebut terdiri dari 143.307 pelanggan berangkat dan 141.511 pelanggan datang di wilayah Daop 8 Surabaya.

"Jumlah tersebut berpotensi akan meningkat seiring dengan masih adanya jadwal keberangkatan kereta api hingga malam hari nanti," katanya.

Hendro menyampaikan sejumlah stasiun utama seperti Surabaya Gubeng, Surabaya Pasarturi dan Malang menjadi stasiun dengan aktivitas pelanggan yang cukup tinggi selama masa liburan.

Adapun data volume penumpang di tiga stasiun tersebut pada hari ini adalah :

1.Stasiun Surabaya Gubeng dengan total 13.670 penumpang (naik 4.494, turun 9.176),

2.Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 13.517 penumpang (naik 6.006, turun 7.511),

