Wisuda 456 Lulusan, UMSURA Ungkap Rencana Buka Prodi Dokter Spesialis-Data Science

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) menggelar Wisuda ke-54 di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (1/6). Sebanyak 456 mahasiswa resmi dikukuhkan sebagai lulusan pada semester gasal tahun akademik 2025/2026.

Rektor UMSURA Prof Dr Mundakir menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan mereka.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Terima kasih juga kepada para dosen, tenaga kependidikan, serta orang tua dan wali mahasiswa yang telah mendampingi dan mendukung perjalanan akademik para lulusan hingga hari ini," kata Mundakir.

Dia menjelaskan jumlah wisudawan pada semester gasal kali ini memang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi komitmen Umsura untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam laporan akademiknya, Mundakir mengungkapkan UMSURA terus memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Saat ini UMSURA memiliki 46 program studi yang mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Pada 2026, UMSURA membuka dua program studi baru, yakni Pendidikan Bahasa Arab dan Magister Manajemen.

Selain itu, kampus tersebut juga tengah mengajukan pembukaan dua program pendidikan dokter spesialis, yakni Spesialis Penyakit Dalam dan Spesialis Kesehatan Jiwa.

Tidak berhenti di situ, UMSURA juga menyiapkan sejumlah program studi baru lainnya, seperti S1 Informatika Kesehatan, S1 Data Analyst, S1 Data Science, serta S1 Film dan Animasi.