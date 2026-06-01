Kakak Beradik Terseret Ombak di Pantai Payangan Jember, Satu Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim SAR gabungan menemukan satu dari dua wisatawan yang terseret ombak di Pantai Seruni Payangan, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kondisi meninggal dunia, Senin (1/6).

Korban bernama Barokatul Hidayat (27), warga Dusun Karang Kebon, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan korban ditemukan pada hari ketiga operasi pencarian setelah tim menerima laporan dari nelayan yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 05.30 WIB setelah sebelumnya Tim SAR menerima informasi dari nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di sekitar perairan Payangan," kata Oka.

Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, jenazah korban ditemukan sekitar 1,21 kilometer dari lokasi awal korban dilaporkan hilang.

"Selanjutnya jenazah korban kami evakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses lebih lanjut dan dimakamkan," katanya.

Oka menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan dan masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian korban.

Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan pencarian terhadap korban kedua bernama Rifki masih terus dilakukan.