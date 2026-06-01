Hari Lahir Pancasila, PDIP Ajak Kader Bentengi Anak dari Pengaruh Negatif Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Jalan Setail, Senin (1/6).

Upacara tersebut diikuti jajaran fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, serta seluruh pengurus anak cabang (PAC) se-Kota Surabaya.

Pada momen ini, partai politik berlambang kepala banteng itu mengingatkan pentingnya penguatan ideologi kebangsaan, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang memengaruhi generasi muda.

Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Eko Wahyono menyampaikan peringatan 1 Juni bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya menjaga nilai-nilai kebangsaan yang digagas Bung Karno saat menyampaikan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

"Hari ini PDI Perjuangan di seluruh Indonesia memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Apa yang disampaikan Bung Karno saat sidang BPUPKI kemudian menjadi pondasi penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita," ujar Eko.

Eko menilai tantangan terhadap ideologi bangsa semakin besar. Salah satunya datang dari perkembangan teknologi informasi yang membuat generasi muda lebih mudah terpapar berbagai pengaruh dari luar.

Dia mengaku cukup prihatin terhadap menurunnya pemahaman sebagian anak muda mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan perekat keberagaman Indonesia.

"Pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa saat ini perlu mendapat perhatian serius. Karena itu penguatan nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila," katanya.