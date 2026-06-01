JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pancasila Jadi Jangkar Moral Bangsa, Armuji Ajak Warga Surabaya Menjaganya

Pancasila Jadi Jangkar Moral Bangsa, Armuji Ajak Warga Surabaya Menjaganya

Senin, 01 Juni 2026 – 15:33 WIB
Pancasila Jadi Jangkar Moral Bangsa, Armuji Ajak Warga Surabaya Menjaganya - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman serta berbagai ancaman yang dapat memecah belah masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membacakan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (1/6).

Baca Juga:

Menurut Armuji, tema peringatan tahun ini, 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia', relevan dengan kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian, konflik, hingga disrupsi ideologi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keragaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” kata Armuji.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan karena memiliki fondasi ideologi yang mampu merangkul perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial masyarakat.

Baca Juga:

Karena itu, Armuji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.

Selain menjadi pemersatu bangsa, Pancasila juga dinilai memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Armuji menyebut, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Armuji mengajak masyarakat mengamalkan nilai Pancasila sebagai benteng persatuan di tengah tantangan global
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya Armuji Hari Lahir Pancasila Upacara Hari Lahir Pancasila

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU