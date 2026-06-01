Pancasila Jadi Jangkar Moral Bangsa, Armuji Ajak Warga Surabaya Menjaganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang mampu menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman serta berbagai ancaman yang dapat memecah belah masyarakat.

Hal itu disampaikan saat membacakan amanat dalam Upacara Hari Lahir Pancasila di halaman Balai Kota Surabaya, Senin (1/6).

Menurut Armuji, tema peringatan tahun ini, 'Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia', relevan dengan kondisi dunia yang saat ini diwarnai ketidakpastian, konflik, hingga disrupsi ideologi.

“Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keragaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan,” kata Armuji.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk tetap kuat menghadapi berbagai tantangan karena memiliki fondasi ideologi yang mampu merangkul perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial masyarakat.

Karena itu, Armuji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga ruang publik.

Selain menjadi pemersatu bangsa, Pancasila juga dinilai memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Armuji menyebut, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.