Perempuan Berdandan Kuntilanak Bikin Resah Warga Jenu Tuban, Ternyata

jatim.jpnn.com, TUBAN - Polsek Jenu menangkap seorang perempuan yang selama beberapa hari terakhir membuat warga resah karena kerap berkeliaran pada malam hari dengan penampilan menyerupai kuntilanak.

Perempuan tersebut diketahui bernama Winarsih (25) warga Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.

Dia diamankan petugas pada Sabtu (30/5) malam sekitar pukul 22.15 WIB setelah sejumlah warga melaporkan kemunculannya di kawasan simpang empat Perumahan Grand Harmoni, Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.

Dalam aksinya, Winarsih mengenakan pakaian serba putih dengan riasan wajah mencolok yang membuat banyak warga mengira sosok tersebut adalah makhluk gaib. Keberadaannya yang berulang kali muncul pada malam hari memicu keresahan di lingkungan sekitar.

Kapolsek Jenu AKP Darwanto mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penyelidikan di lokasi.

“Anggota segera melakukan pengecekan setelah menerima laporan dari warga. Yang bersangkutan akhirnya ditemukan dan diamankan di rumah salah satu warga yang selama ini memberikan tempat tinggal kepadanya,” kata Darwanto, Minggu (31/5).

Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana dalam tindakan yang dilakukan perempuan tersebut. Polisi juga tidak menemukan indikasi aksinya dilakukan untuk melakukan kejahatan atau menipu masyarakat.

“Berdasarkan keterangan yang kami peroleh, tidak ada motif kriminal dalam perbuatannya. Kemungkinan hanya dilakukan untuk iseng,” ujarnya.