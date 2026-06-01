Alat Berat Terlambat Datang, Penutupan Jembatan Gondang Kembali Diundur

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Rencana penutupan Jembatan Gondang di ruas jalan nasional Tulungagung-Trenggalek mengalami penundaan.

Proyek perbaikan konstruksi jembatan yang semula dijadwalkan dimulai pada Jumat (29/5) terpaksa diundur hingga Selasa (2/6) karena alat berat yang dibutuhkan belum tiba sesuai jadwal.

Humas pelaksana proyek PT Permata Alami Sakti, Yanto, mengatakan keterlambatan pengiriman alat berat menjadi penyebab utama mundurnya jadwal pekerjaan.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat karena penutupan jembatan kembali harus ditunda. Penyebabnya adalah keterlambatan distribusi alat berat yang akan digunakan dalam pekerjaan perbaikan," kata Yanto, Sabtu (30/5).

Menurut dia, alat berat yang semula dijadwalkan tiba pada Kamis (28/5) baru sampai di lokasi proyek pada Jumat sore. Akibatnya, tahapan pekerjaan tidak bisa dimulai sesuai rencana.

Saat ini, alat berat sudah berada di lokasi proyek dan disiagakan sambil menunggu penyelesaian sejumlah persiapan teknis.

Persiapan tersebut meliputi pemasangan perlengkapan keselamatan kerja serta rambu-rambu pendukung di sekitar area proyek.

"Apabila seluruh persiapan selesai, pekerjaan pembongkaran konstruksi jembatan direncanakan mulai dilakukan pada 2 Juni mendatang," ujarnya.