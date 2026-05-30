Festival Berkah Royco di Pamekasan Bagikan 5.000 Porsi Hidangan untuk Warga

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Ribuan warga memadati Alun-Alun Arek Lancor, Pamekasan dalam gelaran Festival Berkah Royco, Sabtu (30/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Royco untuk merayakan momen Iduladha bersama masyarakat Madura sekaligus memperkuat nilai kebersamaan keluarga dan komunitas.

Marketing & Media Head Foods Unilever Indonesia Nuning Wachyuningsih mengatakan Iduladha bagi masyarakat Indonesia, khususnya Madura, bukan sekadar kegiatan spiritual, tetapi juga momentum mempererat hubungan keluarga. Selain itu, menggerakkan semangat kebersamaan yang melibatkan lebih dari 400 ibu PKK dan sukarelawan setempat.

“Di Madura ada tradisi yang sangat unik, yaitu Toron. Tradisi ini menghadirkan kehangatan dan kebersamaan keluarga. Karena itu, kami memilih Pamekasan sebagai lokasi Festival Berkah Royco,” ujar Nuning.

Menurut Nuning, tradisi Toron yang identik dengan kepulangan keluarga ke kampung halaman sejalan dengan semangat Royco untuk menghadirkan momen kebersamaan melalui sajian makanan yang lezat saat Iduladha.

Dalam festival tersebut, panitia membagikan 5.000 porsi hidangan kepada masyarakat, mulai dari soto daging, sup daging, kikil daging, dan rawon.

Untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran, Royco bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta panitia lokal.

“Kami sudah menyiapkan sistem kupon sehingga masyarakat bisa mendapatkan hidangan dengan nyaman tanpa harus berebut. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satpol PP, dan kepolisian agar pelaksanaan berjalan lancar,” kata Nuning.

Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan apresiasi kepada Royco atas penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya mempererat silaturahmi masyarakat menjelang Iduladha, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.