Cuaca Surabaya Hari Ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (30/5).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lakarsantri dan Sambikerep. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya Lakarsantri dan Sambikerep masih gerimis. Beberapa jam kemudian berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-18 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.