Dindik Jatim Siapkan Strategi Ekstrem demi Juara LKS Nasional 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jatim mematangkan persiapan kontingen Jawa Timur untuk menghadapi Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional 2026.

Sebanyak 46 kontingen dari Jawa Timur akan berlaga pada 37 bidang lomba dan satu bidang eksibisi dalam ajang nasional tersebut.

Tahun ini, Jawa Timur kembali menargetkan predikat juara umum untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

Pelaksanaan LKS Dikmen Nasional 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus secara daring dan luring.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan LKS Nasional menjadi momentum penting bagi Jawa Timur setelah tiga kali berturut-turut meraih juara umum tingkat nasional.

“Kompetitor kita di DKI dan Jawa Tengah melirik Jawa Timur yang masih konsisten di peringkat satu. Kita buktikan dengan kerja keras yang lebih lagi,” ujar Aries, Jumat (29/5).

Menurut dia, Jawa Timur tidak hanya ingin mempertahankan tradisi juara, tetapi juga membuktikan kualitas pendidikan vokasi yang dimiliki.

“Kita ingin membuktikan bahwa vokasi yang kita jalankan sudah benar dan mampu mengarahkan anak-anak menjadi terampil, cerdas dan memiliki daya saing,” katanya.