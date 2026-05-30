Jembatan Gondang Ditutup hingga Desember 2026, Ini Jalur Alternatifnya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Polres Tulungagung memberlakukan penutupan ruas jalan nasional Tulungagung-Trenggalek di kawasan Jembatan Gondang mulai Jumat (29/5).

Penutupan dilakukan untuk mendukung proyek perbaikan konstruksi jembatan yang diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan penutupan dimulai pukul 16.00 WIB.

“Penutupan dilakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan konstruksi jembatan. Kami sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan personel pengamanan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan,” kata Taufik.

Selama penutupan berlangsung, kendaraan bertonase besar dari arah Trenggalek dialihkan melalui simpang empat Durenan menuju Kecamatan Bandung, lalu diarahkan ke Kecamatan Campurdarat hingga keluar di simpang empat Tamanan, Tulungagung.

Rekayasa lalu lintas itu juga berlaku bagi kendaraan berat dari arah Tulungagung, Kediri, dan Blitar yang menuju Kabupaten Trenggalek.

Sementara itu, kendaraan roda dua dan mobil pribadi diarahkan melewati jalur alternatif dari simpang tiga Gondang menuju simpang tiga Polsek Kalangbret serta ruas penghubung lain di sekitar Kecamatan Gondang.

Menurut Taufik, kepadatan kendaraan diperkirakan meningkat di jalur Bandung-Durenan akibat pengalihan arus kendaraan berat.