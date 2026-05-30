Jeep Wisatawan Terguling Tewaskan 2 Orang di Bromo Karena Rem Blong

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Gunung Bromo tepatnya di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (29/5).

Mobil Jeep Hartop dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan korban tewas terdiri atas sopir jip berinisial MS, warga Kabupaten Malang, dan seorang wisatawan berinisial YWA.

“Kendaraan diduga mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam sehingga pengemudi kehilangan kendali,” kata Agung dalam keterangannya.

Kecelakaan terjadi di jalur Penanjakan-Lautan Pasir, tepatnya di tikungan letter S Desa Wonokitri.

Saat itu, Jeep bernomor polisi BG 1478 EF melaju dari arah utara menuju selatan.

Menurut Agung, kendaraan kemudian menabrak tebing sebelum akhirnya terguling.

Sopir Jeep dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.