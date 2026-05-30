JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jeep Wisatawan Terguling Tewaskan 2 Orang di Bromo Karena Rem Blong

Jeep Wisatawan Terguling Tewaskan 2 Orang di Bromo Karena Rem Blong

Sabtu, 30 Mei 2026 – 11:36 WIB
Jeep Wisatawan Terguling Tewaskan 2 Orang di Bromo Karena Rem Blong - JPNN.com Jatim
Sebuah mobil Jeep Toyota Hartop bernopol BG-1478-EF yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo, tepatnya di Jalan Penanjakan–Lautan Pasir, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (29/5) pagi. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di jalur wisata Gunung Bromo tepatnya di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (29/5).

Mobil Jeep Hartop dilaporkan mengalami kecelakaan tunggal hingga menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono mengatakan korban tewas terdiri atas sopir jip berinisial MS, warga Kabupaten Malang, dan seorang wisatawan berinisial YWA.

Baca Juga:

“Kendaraan diduga mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun dan tikungan tajam sehingga pengemudi kehilangan kendali,” kata Agung dalam keterangannya.

Kecelakaan terjadi di jalur Penanjakan-Lautan Pasir, tepatnya di tikungan letter S Desa Wonokitri.

Saat itu, Jeep bernomor polisi BG 1478 EF melaju dari arah utara menuju selatan.

Baca Juga:

Menurut Agung, kendaraan kemudian menabrak tebing sebelum akhirnya terguling.

Sopir Jeep dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kecelakaan jip wisata terjadi di jalur Gunung Bromo. Dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat rem blong.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan bromo jeep terguling bromo penyebab kecelakaan kecelakaan jeep wisatawan kecelakaan mobil wisatawan Polres Pasuruan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU