Warga Sidoarjo Digegerkan Temuan 1,5 Kg Proyektil Bekas di Jalan Raya Singkalan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Warga di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo digegerkan dengan penemuan proyektil bekas tajam yang berserakan di Jalan Raya Singkalan, tepatnya di depan SPBU Singkalan, Kamis (28/5) siang.

Kapolsek Balongbendo Kompol Sugeng Sulistiyono mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 11.30 WIB terkait adanya proyektil bekas tajam yang ditemukan di lokasi tersebut.

“Setelah menerima informasi dari masyarakat, kami langsung memerintahkan piket Polsek Balongbendo bersama Unit Sabhara, Unit Reskrim, dan Badal untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara sekaligus mengamankan proyektil tersebut,” ujar Sugeng.

Saat dilakukan pengecekan di lokasi, petugas menemukan proyektil bekas tanpa selongsong dalam kondisi berserakan di jalan raya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, proyektil tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Novi, seorang pemungut sampah asal Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo.

Sugeng menjelaskan saksi saat itu sedang melintas dari arah timur menuju barat untuk mengisi bensin kendaraan tossa miliknya di SPBU Singkalan.

“Di lokasi, saksi melihat benda menyerupai proyektil berserakan di jalan. Kemudian dipunguti dan dimasukkan ke dalam kantong plastik,” katanya.

Merasa curiga, saksi kemudian melaporkannya kepada petugas keamanan SPBU yang selanjutnya diteruskan ke Polsek Balongbendo.