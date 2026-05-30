Generali Perkuat Layanan di Jatim dengan Kantor Baru, Klaim Tembus Rp28,4 Miliar
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Generali meresmikan lokasi baru Generali Center Surabaya di Pakuwon Tower lantai 27, Jalan Embong Malang No 21-31, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.
Sebelumnya, kantor layanan nasabah tersebut beroperasi di Gedung Intiland Surabaya.
Relokasi kantor dilakukan sebagai upaya perusahaan meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kenyamanan lebih baik kepada nasabah.
Peresmian dilakukan langsung oleh President Director and CEO Generali Indonesia Rebecca Tan bersama Director and Chief Agency Officer Jutany Japit pada Jumat (29/5).
Acara tersebut juga dihadiri karyawan dan para tenaga pemasar Generali Indonesia.
“Perpindahan Generali Center Surabaya merupakan bagian dari langkah strategis kami yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang berpusat pada kebutuhan nasabah,” ujar Rebecca.
Menurut dia, relokasi tersebut juga menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan akses layanan yang lebih mudah dan nyaman bagi nasabah.
Generali Center Surabaya beroperasi setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-17.00 WIB, kecuali hari libur nasional.
Generali Indonesia memperkuat layanan nasabah di Jawa Timur sekaligus mencatat pembayaran klaim Rp28,4 miliar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News