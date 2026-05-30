Mobil Jeep Wisatawan Terguling di Jalur Penanjakan Bromo, Dua Orang Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Jeep Toyota Hartop bernopol BG-1478-EF yang membawa rombongan wisatawan mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Bromo, tepatnya di Jalan Penanjakan–Lautan Pasir, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat (29/5) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka-luka.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.30 WIB di tikungan letter S jalur menurun menuju Lautan Pasir Bromo.

"Kendaraan diduga mengalami rem blong saat melintas di jalan menurun dan pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan,” ujar Iptu Joko, Jumat (29/5).

Dia menjelaskan mobil yang melaju dari arah Penanjakan menuju Lautan Pasir itu kemudian oleng ke kanan, menabrak tebing, lalu terguling di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi bernama Muhammad Sonif (53), warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, meninggal dunia di lokasi kejadian setelah mengalami luka robek di bagian kepala dan pelipis kiri.

Sementara salah satu penumpang, Yolanda Wahyu Anggraeni (27), warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Sukapura, Kabupaten Probolinggo akibat diduga mengalami pendarahan dalam.

“Tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis,” katanya.