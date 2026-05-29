Khofifah Soroti Lansia yang Tetap Bekerja di HLUN 2026 Jatim

jatim.jpnn.com, MALANG - Ratusan lansia yang masih aktif bekerja di usia senja menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di Jawa Timur yang digelar di kawasan Pasar Bentoel dan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Netra (UPT RSBN) Malang, Jumat (29/5).

Sejumlah lansia tampak tetap berjualan di tengah aktivitas pasar. Ada yang menjajakan makanan ringan, minuman, hingga kebutuhan harian lain demi mencukupi kebutuhan hidup.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung aktivitas pedagang lansia di Pasar Bentoel.

Dalam kesempatan itu, Khofifah berdialog dengan sejumlah lansia yang mengaku masih bekerja karena ingin tetap mandiri secara ekonomi.

“Peringatan HLUN ini menjadi momentum untuk memastikan para lansia di Jatim tetap sehat, aktif, mandiri, dan bahagia menjalani masa tua,” kata Khofifah.

Pada momentum HLUN 2026 tersebut, Pemprov Jatim menyalurkan bantuan zakat produktif kepada 100 pedagang lansia dan pelaku UMKM lansia di sekitar Pasar Bentoel serta kawasan UPT RSBN Malang.

"Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu untuk mendukung usaha kecil yang masih dijalankan," katanya.

Selain bantuan produktif, sebanyak 250 lansia juga menerima paket sembako. Daging kurban turut dibagikan kepada para lansia yang hadir dalam kegiatan tersebut.