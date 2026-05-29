54 Ribu Lansia di Jatim Terima PKH Plus Senilai Total Rp108 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 54 ribu lansia menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus pada 2026. Total anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai Rp108 miliar.

Data tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 di kawasan Pasar Bentoel dan Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Netra (UPT RSBN) Malang, Jumat (29/5).

“Masing-masing penerima mendapatkan bantuan Rp2 juta yang dicairkan dalam empat tahap,” kata Khofifah.

PKH Plus diberikan kepada lansia berusia di atas 70 tahun yang masuk dalam keluarga penerima manfaat PKH reguler. Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemprov Jatim memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Selain bantuan PKH Plus, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan permakanan bagi lansia yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU).

Pada 2026, bantuan diberikan kepada lima LKSLU di sejumlah daerah di Jawa Timur dengan total anggaran Rp457,5 juta untuk 100 penerima manfaat.

Dalam peringatan HLUN 2026, ratusan lansia juga mendapatkan layanan kesehatan gratis. Sebanyak 100 lansia menjalani pemeriksaan kesehatan hasil kolaborasi Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) bersama RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Layanan pemeriksaan mata dan pembagian 100 kacamata baca juga diberikan kepada lansia melalui kerja sama dengan RS Mata Masyarakat Surabaya. Selain itu, lansia yang mengalami keterbatasan gerak menerima alat bantu mobilitas.