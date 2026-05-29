Dukung Quick Daily Cleaning, REIWA Hadirkan Vacuum Cleaner Multifungsi

jatim.jpnn.com, JAKARTA - REIWA memperluas portofolio produknya dengan menghadirkan kategori baru berupa Stick Vacuum Cleaner sebagai solusi kebersihan rumah modern yang praktis dan efisien. Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan rumah tetap bersih setiap hari tanpa proses bersih-bersih yang rumit dan melelahkan.

Perubahan gaya hidup masyarakat yang makin dinamis membuat aktivitas quick daily cleaning menjadi kebutuhan penting di luar jadwal deep cleaning mingguan.

Kondisi rumah yang cepat kotor akibat remah makanan, rambut rontok, bulu hewan peliharaan hingga debu di sudut rumah menjadi alasan utama meningkatnya kebutuhan perangkat pembersih yang ringan dan mudah digunakan.

National Sales Manager REIWA Indonesia, Iskandar Yap mengatakan REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir dengan konsep 'Bersih Tanpa Ribet' melalui desain nirkabel yang fleksibel dan ringan.

“REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa), dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit,” ujar Iskandar.

Dia menjelaskan perangkat ini dirancang untuk mendukung gaya hidup modern yang serba cepat, namun tetap memberikan hasil pembersihan maksimal.

Salah satu fitur unggulan yang dihadirkan adalah teknologi MaxSuction dengan daya hisap hingga 32 kPa yang mampu mengangkat debu dan kotoran hanya dalam satu kali sapuan. Selain itu, vacuum cleaner ini juga dibekali baterai tahan lama yang mampu digunakan lebih dari 60 menit dalam mode hemat.

Pengguna juga dimudahkan dengan kehadiran LED Display Screen pada gagang perangkat untuk memantau status operasional secara real time.