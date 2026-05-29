Senja Budaya 2026, Tugu Pahlawan Disulap Jadi Ruang Nostalgia dan Hiburan Rakyat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kawasan Monumen Tugu Pahlawan akan disulap menjadi ruang berkumpul penuh nuansa budaya, musik, hingga kuliner tradisional melalui gelaran 'Senja Budaya 2026' yang berlangsung pada 30–31 Mei 2026 mulai pukul 16.00 WIB.

Mengusung konsep santai ala cangkrukan khas Surabaya, acara yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni tradisional, tetapi juga mencoba mendekatkan budaya kepada generasi muda dengan kemasan yang lebih modern dan interaktif.

Pengunjung nantinya bisa menikmati berbagai hiburan mulai dari live music, dongeng budaya, pertunjukan jaranan, hingga ludruk yang dibawakan Dagelan Luntas dan RRI.

Seluruh pertunjukan dikemas lebih ringan dan akrab agar tetap menarik dinikmati semua kalangan.

Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya Saidatul Ma’munah, mengatakan konsep Senja Budaya tahun ini sengaja dibuat lebih terbuka dan membumi dibanding sebelumnya.

“Kalau dulu lebih banyak konsep Night at The Museum, sekarang kami ingin membawa suasana budaya langsung ke ruang publik supaya masyarakat bisa menikmati dengan lebih santai,” ujarnya, Jumat (29/5).

Baca Juga: Pemkot Surabaya Gelar Konser Jazz Senja Utara Festival 2024 di THP Kenjeran

Menurut Saida, perpaduan budaya tradisional dan sentuhan modern dipilih agar kesenian lokal tetap dekat dengan kehidupan anak muda saat ini.

“Konsepnya kami padukan antara budaya tradisional dengan sentuhan modern supaya lebih dekat dengan anak-anak muda. Jadi bukan hanya menikmati pertunjukan, tetapi juga merasakan suasana budaya yang lebih santai dan interaktif,” katanya.