BTN Dukung ICX 2026 Lewat Transaksi Digital Aplikasi Bale

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran specialty coffee terbesar, Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (29/5).

Pameran hasil kolaborasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bersama Dyandra Promosindo itu menghadirkan puluhan pelaku industri kopi dan lifestyle dari berbagai daerah di Indonesia.

ICX 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Mei 2026, melibatkan sebanyak 75 brand kopi dan gaya hidup.

Penyelenggara menargetkan jumlah kunjungan mencapai 7.500 orang dengan nilai transaksi hingga Rp3 miliar selama pelaksanaan acara.

Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengatakan industri kopi saat ini menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dan dekat dengan gaya hidup generasi muda.

Karena itu, BTN melihat sektor kopi dan horeca memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

“BTN memfasilitasi para penikmat kopi maupun pengusaha baru agar bisa berkembang. Ini adalah segmen yang sangat menarik bagi BTN,” ujar Setiyo.

Dia menjelaskan BTN tidak hanya mendukung pembiayaan usaha melalui kredit, tetapi juga memperkuat sistem pembayaran digital selama pameran berlangsung.