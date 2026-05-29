Rumah Inggris Ceria di Pakal Jadi Cara Baru Anak Belajar Bahasa Sambil Bermain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di sebuah sudut Kecamatan Pakal, Surabaya, tawa anak-anak kecil kini mulai akrab terdengar di sela-sela kegiatan belajar yang berbeda dari biasanya.

Mereka bukan sedang mengikuti kursus mahal di pusat kota, melainkan belajar Bahasa Inggris gratis lewat sebuah program bernama Rumah Inggris Ceria dan Hebat (RICH).

Program yang digagas Kecamatan Pakal bersama Bunda PAUD ini hadir dengan konsep sederhana namun hangat: belajar sambil bermain.

Sejak diperkenalkan, RICH langsung mencuri perhatian para orang tua yang ingin anaknya mengenal Bahasa Inggris sejak usia dini tanpa harus terbebani biaya.

Camat Pakal Zainuddin Fanani mengatakan RICH lahir dari keinginan menghadirkan kesempatan belajar yang lebih merata bagi anak-anak.

“Bahasa Inggris sekarang sudah menjadi kebutuhan penting. Kami ingin semua anak punya kesempatan yang sama untuk belajar sejak kecil, tanpa harus memikirkan biaya,” ujar Zainuddin, Jumat (29/5).

Program ini menyasar anak usia 4 hingga 9 tahun, mulai dari TK hingga kelas awal sekolah dasar.

Di ruang-ruang kelas yang tersebar di setiap kelurahan, anak-anak diajak mengenal kosakata sederhana, bernyanyi, hingga berlatih berbicara dalam Bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan.