Tabrakan Beruntun di Magetan, Pemotor Tewas Hantam Truk Boks Terguling

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Raya Magetan–Kawedanan, tepatnya di barat gereja Dusun Dupak, Desa Ngadirejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jumat (29/5) sekitar pukul 11.00 WIB.

Insiden tersebut melibatkan truk box, mobil Daihatsu Ayla, dan sepeda motor Yamaha Vixion. Satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Korban meninggal merupakan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion bernomor polisi AE-3333-HT yang belum diketahui identitasnya. Korban mengalami luka berat pada bagian hidung dan mulut hingga mengeluarkan darah.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Magetan Iptu Sulanjar mengatakan kecelakaan bermula saat truk box Isuzu bernopol AD-8608-RA melaju dari arah barat ke timur.

Truk tersebut dikemudikan THS (62) warga Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dengan penumpang MN (32) warga Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.

“Dari arah berlawanan melaju Daihatsu Ayla bernopol AE-1618-VL yang dikemudikan PH (32), warga Kecamatan Bandung, Tulungagung, dengan seorang penumpang balita berinisial HMB usia tiga tahun,” kata Sulanjar.

Menurutnya, sesampainya di lokasi kejadian, diduga kedua kendaraan sama-sama berjalan terlalu ke tengah jalan hingga terjadi tabrakan frontal.

“Setelah benturan terjadi, truk boks oleng lalu terguling ke sisi kanan atau selatan jalan,” ujarnya.