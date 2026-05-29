JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Pantai Sine, Kondisinya Mengenaskan

Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Pantai Sine, Kondisinya Mengenaskan

Jumat, 29 Mei 2026 – 15:33 WIB
Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Pantai Sine, Kondisinya Mengenaskan - JPNN.com Jatim
Warga sekitar Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jenazah perempuan dalam kondisi mengenaskan Jumat (29/5) pagi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Warga sekitar Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung digegerkan dengan penemuan jenazah wanita dalam kondisi mengenaskan, Jumat (29/5) pagi.

Kapolsek Kaldiawir Iptu Bambang Kurniawan menjelaskan jenazah itu ditemukan oleh warga bernama Suyani sekitar pukul 05.00 pagi.

"Jenazah tergeletak di bibir pantai," kata Bambang.

Baca Juga:

Bambang memperkirakan, korban berusia 20-30 tahun. Saat ditemukan memakai celana boxer abu-abu dengan tulisan Manchester City 555, dan celana dalam abu-abu mereka Davvero.

"Saat ditemukan kondisi kepala dan tubuh korban terpisah dan tidak memakai baju. Awalnya itu tubuhnya jadi satu, tapi karena terkena ombak akhirnya pisah," jelasnya.

Temuan jenazah ini dilaporkan ke Forkopimcam, Pos Pengamatan TNI AL, dan Polairud.

Baca Juga:

Warga juga berinisiatif untuk mengikat jenazah dengan tali agar tidak hanyut kembali ke laut.

Polsek Kalidawir bersama Unit Inafis Sat Reskrim Polres Tulungagung melakukan identifikasi di lokasi kejadian.

Warga Pantai Sine Tulungagung digegerkan penemuan jenazah perempuan tanpa identitas. Kondisi korban mengenaskan, kepala dan tubuh terpisah
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Tulungagung Pantai Sine Tulungagung penemuan jenazah perempuan penemuan jenazah tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU