Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Tewas di Pantai Sine, Kondisinya Mengenaskan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Warga sekitar Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung digegerkan dengan penemuan jenazah wanita dalam kondisi mengenaskan, Jumat (29/5) pagi.

Kapolsek Kaldiawir Iptu Bambang Kurniawan menjelaskan jenazah itu ditemukan oleh warga bernama Suyani sekitar pukul 05.00 pagi.

"Jenazah tergeletak di bibir pantai," kata Bambang.

Bambang memperkirakan, korban berusia 20-30 tahun. Saat ditemukan memakai celana boxer abu-abu dengan tulisan Manchester City 555, dan celana dalam abu-abu mereka Davvero.

"Saat ditemukan kondisi kepala dan tubuh korban terpisah dan tidak memakai baju. Awalnya itu tubuhnya jadi satu, tapi karena terkena ombak akhirnya pisah," jelasnya.

Temuan jenazah ini dilaporkan ke Forkopimcam, Pos Pengamatan TNI AL, dan Polairud.

Warga juga berinisiatif untuk mengikat jenazah dengan tali agar tidak hanyut kembali ke laut.

Polsek Kalidawir bersama Unit Inafis Sat Reskrim Polres Tulungagung melakukan identifikasi di lokasi kejadian.