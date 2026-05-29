Tinjau PG Ngadirejo, Khofifah Soroti Antrean Truk Tebu dan Optimalisasi Proses Giling

jatim.jpnn.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau langsung proses produksi gula di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo, Kabupaten Kediri, milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) beberapa waktu lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Khofifah memantau aktivitas pembongkaran tebu dari truk pengangkut, proses penggilingan, penyaringan nira, pengkristalan hingga pengemasan gula.

Saat peninjauan berlangsung, suasana pabrik tampak sibuk dengan antrean truk pengangkut tebu yang terus berdatangan sejak pagi untuk memasok kebutuhan giling.

Menurut Khofifah, tingginya aktivitas pengiriman tebu menunjukkan antusiasme petani sekaligus meningkatnya produktivitas panen tebu tahun ini.

“Insyaallah antrean ini segera terurai karena beberapa pabrik gula lain juga mulai melakukan penggilingan. Jadi, proses perbaikan di berbagai lini terus dilakukan supaya ritme produksi bisa semakin baik,” kata Khofifah, Kamis (28/5).

Dia meminta seluruh jajaran pabrik memastikan proses penggilingan berjalan optimal agar antrean kendaraan pengangkut tebu dapat segera terurai dan kualitas produksi gula tetap terjaga.

PG Ngadirejo diketahui menjadi salah satu unit usaha strategis milik PT SGN dengan kapasitas penggilingan terpasang mencapai 7.000 ton cane per day (TCD).

Pada musim giling 2025, pabrik tersebut berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10.676.262 kuintal tebu.