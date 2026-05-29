Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berawan
Jumat, 29 Mei 2026 – 09:51 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (29/5).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah
Siangnya cerah dan curah berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini.
