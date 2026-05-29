Bayi Perempuan Ditemukan di Pinggir Sawah Kediri, Kondisinya Memprihatinkan

Jumat, 29 Mei 2026 – 09:24 WIB
Bayi perempuan ditemukan menangis di pinggir sawah Desa Tugurejo, Kediri. Saat ditemukan, kondisinya lemah dan kini dirawat intensif di NICU RSUD SLG. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Warga Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan di area persawahan Dusun Baba’an, Kamis (28/5) pagi.

Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi menangis dan terbungkus sarung bantal berwarna hitam bermotif garis putih.

Kapolsek Ngasem Ipda Heri Priyadi mengatakan, bayi pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari sisa jagung di sawah sekitar pukul 10.45 WIB.

“Pelapor saat itu sedang ngasak atau mencari sisa jagung di sawah. Kemudian mendengar suara tangisan bayi dari pinggir jalan area persawahan,” ujar Heri.

Karena penasaran, warga tersebut mendatangi sumber suara dan menemukan seorang bayi perempuan tergeletak di atas rumput dalam kondisi hidup.

Penemuan itu kemudian diberitahukan kepada warga lain yang sedang memanen cabai di sekitar lokasi. Warga selanjutnya menghubungi perangkat Desa Tugurejo.

“Setelah mendapat informasi, perangkat desa bersama warga mendatangi lokasi dan mengevakuasi bayi ke RSUD Simpang Lima Gumul untuk mendapatkan penanganan medis,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD SLG Kediri Awang Huda Darmawan membenarkan bayi tersebut masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) sekitar pukul 11.00 WIB.

