Cuaca Jawa Timur 29 Mei 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (28/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)