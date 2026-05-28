KN SAR 249 Permadi Dikerahkan Cari ABK yang Jatuh di Perairan Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Tim SAR Gabungan melakukan upaya pencarian terhadap Sri Sapto (29), laki-laki, seorang anak buah kapal (ABK) MT Kusuma 1 yang dilaporkan hilang perairan laut utara Kabupaten Sampang pada hari kedua, Kamis (28/5).

Pada operasi pencarian ini, tim SAR mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR 249 Permadi untuk menyisir area perairan tempat korban diduga terjatuh.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit menjelaskan korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Selasa (26/5) pukul 19.20 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi mata dan hasil pemeriksaan awal, Sri Sapto diduga jatuh ke laut dari sisi gang way sebelah kiri kapal saat MT Kusuma 1 melintas di perairan utara Sampang. Lokasi kejadian berada di koordinat 06? 34,839° LS dan 113? 10,066° BT.

"Mengetahui adanya kru yang hilang, nahkoda kapal segera mengaktifkan prosedur man overboard sesuai panduan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) perusahaan. Upaya pencarian awal dilakukan oleh awak kapal sebelum akhirnya dilaporkan kepada instansi terkait," kata Nanang.

Pada hari kedua pencarian, KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Dermaga Navigasi Tanjung Perak pada pukul 07.00 WIB dengan membawa satu tim rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya.

KN SAR 249 Permadi bergerak menuju lokasi pencarian dengan kecepatan sekitar 14 knot dan menempuh jarak kurang lebih 55,8 mil laut.

"Setibanya di area pencarian sekitar pukul 10.00 WIB, tim rescue Kantor SAR Kelas A Surabaya langsung melakukan penyisiran di area seluas 235 mil laut persegi,” ujar Nanang.