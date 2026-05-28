SIER dan Holding Danareksa Tebar Kurban untuk 3.800 Keluarga Prasejahtera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Danareksa (Persero) bersama seluruh anggota holding bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan hewan kurban berupa 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Penyaluran hewan kurban tersebut dipusatkan di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Surabaya, sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar kawasan industri.

Program bertajuk 'Kurban Berkah Berdayakan Desa' itu ditargetkan mampu membantu sekitar 3.800 keluarga prasejahtera di tujuh kelurahan ring satu kawasan SIER.

Selain memperkuat ketahanan pangan masyarakat, program tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di rantai distribusi kurban.

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Ngurah Wirawan mengatakan ibadah kurban memiliki efek ekonomi yang luas karena melibatkan banyak sektor usaha.

“Ibadah kurban sejatinya adalah instrumen redistribusi kesejahteraan yang sangat efektif. Setiap hewan kurban menghidupkan rantai ekonomi yang panjang,” kata Ngurah.

Menurut dia, mulai dari peternak, sopir distribusi, hingga pelaku usaha kecil ikut merasakan dampak ekonomi dari kegiatan kurban.

Dia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari transformasi Holding Danareksa menjadi ekosistem kawasan industri yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.