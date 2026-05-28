Tabrakan Beruntun di Ngariboyo Magetan, 3 Orang Luka Ringan

Kamis, 28 Mei 2026 – 19:07 WIB
Kondisi truk Isuzu seusai mengalami kecelakaan di Dukuh Tlamban, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Kamis (28/5). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kecelakaan lalu lintas tabrak beruntun terjadi di Jalan Umum jurusan Mojopurno–Ngariboyo, tepatnya di Dukuh Tlamban, Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Kamis (28/5) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kendaraan yang terlibat adalah dua truk dan satu sepeda motor. Peristiwa tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian sekitar pukul 13.00 WIB.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Magetan Iptu Sulanjar menjelaskan kecelakaan bermula saat truk Isuzu bernopol AE-8330-NJ yang dikemudikan MRM (22), warga Desa Nguntut, Kecamatan Parang, melaju dari arah barat ke timur.

“Diduga kendaraan truk Isuzu kehilangan kendali hingga oleng ke kanan dan masuk jalur berlawanan,” ujar Sulanjar.

Pada saat bersamaan, dari arah timur ke barat melaju truk Mitsubishi AE-8509-NF yang dikemudikan S (56), warga Desa Janggan, Kecamatan Poncol, dengan penumpang S (63).

Di belakangnya, juga melaju sepeda motor Honda Kirana AE-4919-RU yang dikendarai S (54), warga Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan.

Benturan tak terhindarkan ketika truk Isuzu menabrak truk Mitsubishi, lalu sepeda motor yang berada di belakangnya tidak mampu menjaga jarak hingga ikut terlibat kecelakaan.

“Akibat kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka ringan dan seluruhnya dalam kondisi sadar saat mendapat pertolongan,” lanjutnya.

Tabrakan beruntun truk dan motor di Ngariboyo Magetan, 3 orang luka ringan. Truk diduga oleng hingga masuk jalur berlawanan. Kerugian Rp10 juta
