UK Petra Luncurkan Magister Manajemen PJJ Berbasis AI untuk Wilayah Maluku

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Kristen Petra meluncurkan Program Studi Magister Manajemen berbasis Pendidikan Jarak Jauh (PJJ MM) dengan fokus pengembangan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah Maluku.

Program tersebut hadir untuk menjawab tantangan jarak geografis yang selama ini menjadi kendala masyarakat di kawasan timur Indonesia dalam mengakses pendidikan magister berkualitas.

Ketua Program Studi PJJ MM UK Petra Prof. Zeplin Jiwa Husada Tarigan mengatakan program tersebut mengintegrasikan teknologi Learning Management System (LMS) berbasis Artificial Intelligence (AI).

Menurut dia, teknologi AI yang digunakan mampu mengubah materi pembelajaran berupa PDF maupun presentasi menjadi video pendek interaktif berdurasi dua hingga tiga menit.

Selain itu, sistem juga dilengkapi avatar AI dalam assessment interaktif untuk menguji pemahaman mahasiswa.

“Meski jarak jauh, pembelajaran akan sangat interaktif. Pendidikan tinggi berkualitas bukan lagi menjadi kemewahan milik kota besar saja,” ujar Prof Zeplin dalam peluncuran program di Kampus UK Petra Surabaya, Kamis (28/5).

Dia menegaskan pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu tujuan utama program tersebut.

Melalui sistem pembelajaran jarak jauh, pekerja, ASN, hingga pelaku usaha di Maluku diharapkan tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.