Dindik Jatim Siagakan 7.212 Operator untuk SPMB 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan sebanyak 7.212 tenaga operator dan tim helpdesk guna mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Ribuan petugas tersebut disiagakan untuk memastikan pelayanan pengambilan PIN berjalan lancar dan memudahkan masyarakat selama proses pendaftaran SMA dan SMK di Jawa Timur.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan berdasarkan hasil pantauan di sejumlah sekolah, kesiapan pelaksanaan pengambilan PIN sudah cukup baik.

Menurut dia, perangkat komputer di sekolah juga telah terhubung dengan database server pusat.

“Alhamdulillah dari beberapa sampel sekolah yang dikunjungi sudah menyiapkan diri dengan baik. Terutama perangkat komputer yang sudah terhubung dengan database server pusat,” ujar Aries saat meninjau pengambilan PIN di SMAN 9 Surabaya, Kamis (28/5).

Pada hari pertama pengambilan PIN, Aries meninjau sejumlah sekolah di Surabaya, di antaranya SMAN 15 Surabaya, SMKN 3 Surabaya, SMAN 16 Surabaya, SMAN 21 Surabaya, dan SMAN 9 Surabaya.

Dia menjelaskan masing-masing sekolah memiliki pola pelayanan berbeda dalam membantu masyarakat. Namun, kata dia, yang terpenting seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang informatif, ramah, dan optimal selama proses pengambilan PIN hingga pendaftaran SPMB berlangsung.

Aries juga menegaskan seluruh tahapan SPMB telah dipublikasikan sejak awal dan pelaksanaannya mengacu pada regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).